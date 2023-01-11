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Художница нарисовала новогодние костюмы из нашего детства, иронично и по-взрослому объяснив, что они означают

Художница нарисовала новогодние костюмы из нашего детства, иронично и по-взрослому объяснив, что они означают

О, эти прекрасные воспоминания из детства о Новом годе. Не зря же его называют самым главным детским праздником! Новогодние утренники, хороводы, сладкие подарки в мешочках и основа основ — новогодний костюм! Выбирай на любой вкус! Ну или на вкус родителей, от чьего желания пришивать хвост из ваты и клеить корону из фольги и картона зависело то, кем же ты будешь 🙂

Но художница Анастасия Горшкова заглянула в самую суть наших детских праздничных нарядов, и оказалось, что всё не так и просто. Каждый костюм снежины и ушастого побегайца имеют тайный смысл. Хотите узнать какой? Тогда ищите ниже свой костюм из детства!

Так какое же тайное послание несли наши детские Новогодние костюмы?

Тебе всю жизнь лгали

Ой, ну спасибо, конечно

Вся жизнь театр, друзья

Смеем предположить, что это самый грустный костюм из всех представленных, потому что, надев его однажды, мы носим его всю жизнь. Так или иначе. Так или иначе…

Богатые тоже плачут

Моль, как часть костюма

В вечер перед утренником ты ложился спать немного расстроенным и с лёгкой тревогой, что у тебя не будет красивого наряда, а все дети будут всякими фантастическими зверями и персонажами. А ты, а ты… Но мама обещала, что, когда ты проснёшься, у тебя будет костюм! И когда утром ты просыпался и видел на стульчике это самодельное чудо, то был самым-самым счастливым ребёнком на всём белом свете!

И только дождь спрячет твои слёзы

За ЗОЖ!

А Мороз-то ненастоящий!

А вы помните, кем вас наряжали родители на новогодние утренники?

# Интересное
По материалам: twizz

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