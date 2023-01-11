. Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином

Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи из резиденции в Ново-Огарёво провел первое в этом году совещание с членами правительства.

Глава государства видит одной из первостепенных задач всей системы государственной власти – повышение уровня благосостояния и раскрытия потенциала российских граждан.


"Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства", - поставил Путин задачу кабмину.

Президент выразил уверенность в том, что у граждан по всей стране должны равные возможности для комфортной жизни и самореализации.

Еще одна ключевая тема, которую глава государства держит на личном контроле – полноценная интеграция новых регионов. Президент уверен, что люди должны чувствовать качественные и ощутимые изменения в текущей обстановке, а именно распространение на них всех социальных гарантий и возможностей, которые существуют в других субъектах России. Этот процесс уже начат - минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах. 

"Важно задать чёткие, понятые для граждан ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и посёлках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получит малый бизнес, предприниматели, как будет развиваться инфраструктура и транспорт", - заявил глава государства.

Президент отметил, что 2022 год показал высокий запас прочности и устойчивость российской экономики. Ряд отраслей показал рекордные показатели – дорожное и жилищное строительство, а также в железнодорожных перевозках. Полученные дополнительные доходы позволяют России решать все стоящие перед страной задачи, а испытания только сплотили россиян. Путин уверен, что задачи СВО будут успешно достигнуты.

"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это и результат работы правительства", - сказал президент.

Путин особо подчеркнул, что государственная политика направлена на сохранение и укрепление суверенного независимого развития России. При этом президент уверен, что суверенитет, как и свобода, не может быть частичным. Суверенным государство становится, когда его развитие не зависит от воли иностранных государств.


"Нам нужно, безусловно, в ближайшее время абсолютно добиться решения вопросов, связанных с суверенным – именно с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам", - заявил национальный лидер.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Гвен Стефани объявила себя японкой в ответ на обвинения в культурной апроприации
Гвен Стефани объявила себя японкой в ответ на обвинения в культурной
Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином
Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с
Кремль прокомментировал желание главы МАГАТЭ встретиться с Путиным
Кремль прокомментировал желание главы МАГАТЭ встретиться с Путиным
Вылетевший из Иркутска самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся из-за проблем с радиосвязью
Вылетевший из Иркутска самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся из-за
26 января суд рассмотрит апелляцию по делу сына экс-губернатора Иркутской области Левченко
26 января суд рассмотрит апелляцию по делу сына экс-губернатора
В Иркутске снимают телепрограмму о путешествиях «Неизвестные маршруты России»
В Иркутске снимают телепрограмму о путешествиях «Неизвестные маршруты
Команда Xbox анонсировала несколько новых функций в тестовой прошивке
Команда Xbox анонсировала несколько новых функций в тестовой прошивке
В Германии выступили за дипломатические переговоры с Москвой
В Германии выступили за дипломатические переговоры с Москвой
В ЕС признали сложность введения новых антироссийских санкций
В ЕС признали сложность введения новых антироссийских санкций
Пролетая над Монбланом
Пролетая над Монбланом
Бородина назвала самые отталкивающие мужские черты характера
Бородина назвала самые отталкивающие мужские черты характера
Проверенные способы, которые помогут без труда достать выпечку из любой формы
Проверенные способы, которые помогут без труда достать выпечку из

Топ на сегодня

Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Ольга Орлова обрушилась с гневом на недоброжелателей
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Яна Рудковская в ужасе от слов Смольянинова
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Кристина Асмус спалилась с любовником
Кристина Асмус спалилась с любовником

Еще по теме

Путин: Необходимо обеспечить рост реальных доходов Россиян
Путин назвал главную проблему России
Путин поставил задачу повысить доступность жилья для россиян
Путин пообещал использовать потенциал бывших губернаторов