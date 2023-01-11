. Интеграция новых регионов и суверенитет: о чем Путин совещался с кабмином

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи из резиденции в Ново-Огарёво провел первое в этом году совещание с членами правительства.

Глава государства видит одной из первостепенных задач всей системы государственной власти – повышение уровня благосостояния и раскрытия потенциала российских граждан.

"Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства", - поставил Путин задачу кабмину.

Президент выразил уверенность в том, что у граждан по всей стране должны равные возможности для комфортной жизни и самореализации.

Еще одна ключевая тема, которую глава государства держит на личном контроле – полноценная интеграция новых регионов. Президент уверен, что люди должны чувствовать качественные и ощутимые изменения в текущей обстановке, а именно распространение на них всех социальных гарантий и возможностей, которые существуют в других субъектах России. Этот процесс уже начат - минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах.

"Важно задать чёткие, понятые для граждан ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и посёлках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получит малый бизнес, предприниматели, как будет развиваться инфраструктура и транспорт", - заявил глава государства.

Президент отметил, что 2022 год показал высокий запас прочности и устойчивость российской экономики. Ряд отраслей показал рекордные показатели – дорожное и жилищное строительство, а также в железнодорожных перевозках. Полученные дополнительные доходы позволяют России решать все стоящие перед страной задачи, а испытания только сплотили россиян. Путин уверен, что задачи СВО будут успешно достигнуты.

"Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это и результат работы правительства", - сказал президент.

Путин особо подчеркнул, что государственная политика направлена на сохранение и укрепление суверенного независимого развития России. При этом президент уверен, что суверенитет, как и свобода, не может быть частичным. Суверенным государство становится, когда его развитие не зависит от воли иностранных государств.

"Нам нужно, безусловно, в ближайшее время абсолютно добиться решения вопросов, связанных с суверенным – именно с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам", - заявил национальный лидер.