. Ищущим работу гражданам помогут с переездом и переселением
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Ищущим работу гражданам помогут с переездом и переселением

Ищущим работу гражданам помогут с переездом и переселением

Лицам, зарегистрированным в центрах занятости для поиска подходящей работы, будут компенсировать расходы, связанные с переселением и переездом в другую местность для трудоустройства. Такой федеральный закон и соответствующие подзаконные акты вступили в силу 11 января.

Раньше госуслуга  по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства   предоставлялась только гражданам, признанным безработными.  Они могли получить направление от центра занятости на работу в другом населенном пункте и финансовую поддержку.

Теперь круг получателей этой госуслуги расширили, включив туда граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве ищущих работу, и готовых для трудоустройства временно переехать на период работы или переселиться на постоянное место жительства в другую местность. Решение об оказании им помощи в переезде и переселении будут принимать органы службы занятости по месту жительства.


В случае переезда таким гражданам, также как и признанным безработными, за счет государства оплатят стоимость проезда к месту работы и обратно, «суточные» за время следования. А также — найм жилого помещения, за исключением случаев, когда эти расходы берет на себя работодатель. При переселении в другую местность данным категориям граждан и членам их семей оплачивают проезд и провоз багажа к новому месту жительства, суточные за время следования и единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости от территории переселения.

Также законом усовершенствован механизм исполнения региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Правительство РФ получило право устанавливать с учетом ситуации на рынке труда единый перечень должностей, профессий, специальностей, на которые работники не могут привлекаться в рамках региональных программ.

Кабмин сможет теперь устанавливать и требования к работодателям, подлежащим включению в такие программы.



# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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