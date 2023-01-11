. Использование искусственного озеленения
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Использование искусственного озеленения

В настоящее время озеленение искусственными растениями: деревьями и цветами завоевало большую известность и востребованность. Такое декорирование широко применяется для жилых домов и офисных помещений. Также искусственными растениями украшаются предприятия торговли и центры развлечений, выставки и остальные объекты. Когда изготавливаются реплики натуральных цветиков и т. д., используются новейшие методики и эксклюзивные комплексные материалы. Вследствие этого декоративное озеленение получается очень разнообразным и сильно походит на живые аналоги.

Материалы для искусственных растений

Для создания изделий изготовители тщательно подбирают материалы. В большинстве случаев используются:

  • синтетические ткани;
  • образцы натурального шёлка;
  • пластическое сырьё;
  • силиконовые заготовки;
  • полиуретановый материал.

Технологии создания искусственных растений постоянно усовершенствуются, благодаря чему производителям удается изготавливать максимально реалистичные цветы, деревья, кустарники. Для того чтобы создать уникальное озеленение интерьера, потребуются не только образцы фикусов и остальные цветы, декорации можно успешно дополнять кустарниками, имеющими яркое и густое цветение. Для изготовления таких искусственных растений применяется 3D-печать, имеющая реалистичные лепестки и листья.

Преимущества искусственных растений

Данная продукция пользуется большим спросом. Это объясняется множеством достоинств этой продукции:

  • не нужны специальные условия содержания;
  • растения, цветы и деревья можно выбрать из огромного ассортимента;
  • простой уход, для сдувания пыли можно использовать простой фен или протереть влажной салфеткой;
  • не требуется полив, удобрения, смена воды, что существенно экономит время;
  • очень похожи на живые аналоги;
  • при изготовлении применяются гипоаллергенные материалы;
  • не нужен особый температурный режим;
  • не деформируются;
  • могут прослужить продолжительный срок;
  • немного весят, поэтому их можно размещать где угодно;
  • не подвержены воздействию вредителей;
  • можно создавать самые разные композиции по размерам, конфигурациям и уровню сложности;
  • могут использоваться как в помещениях, так и снаружи зданий;
  • такая продукция соответствует нормативам СНиПов, а также международным качественным стандартам.

Таким образом, искусственные цветы, деревья и растения очень напоминают натуральные, но в отличие от них не требуют особого ухаживания и недорого стоят.

# Дизайн и стиль

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