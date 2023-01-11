Использование искусственного озеленения
В настоящее время озеленение искусственными растениями: деревьями и цветами завоевало большую известность и востребованность. Такое декорирование широко применяется для жилых домов и офисных помещений. Также искусственными растениями украшаются предприятия торговли и центры развлечений, выставки и остальные объекты. Когда изготавливаются реплики натуральных цветиков и т. д., используются новейшие методики и эксклюзивные комплексные материалы. Вследствие этого декоративное озеленение получается очень разнообразным и сильно походит на живые аналоги.
Материалы для искусственных растений
Для создания изделий изготовители тщательно подбирают материалы. В большинстве случаев используются:
- синтетические ткани;
- образцы натурального шёлка;
- пластическое сырьё;
- силиконовые заготовки;
- полиуретановый материал.
Технологии создания искусственных растений постоянно усовершенствуются, благодаря чему производителям удается изготавливать максимально реалистичные цветы, деревья, кустарники. Для того чтобы создать уникальное озеленение интерьера, потребуются не только образцы фикусов и остальные цветы, декорации можно успешно дополнять кустарниками, имеющими яркое и густое цветение. Для изготовления таких искусственных растений применяется 3D-печать, имеющая реалистичные лепестки и листья.
Преимущества искусственных растений
Данная продукция пользуется большим спросом. Это объясняется множеством достоинств этой продукции:
- не нужны специальные условия содержания;
- растения, цветы и деревья можно выбрать из огромного ассортимента;
- простой уход, для сдувания пыли можно использовать простой фен или протереть влажной салфеткой;
- не требуется полив, удобрения, смена воды, что существенно экономит время;
- очень похожи на живые аналоги;
- при изготовлении применяются гипоаллергенные материалы;
- не нужен особый температурный режим;
- не деформируются;
- могут прослужить продолжительный срок;
- немного весят, поэтому их можно размещать где угодно;
- не подвержены воздействию вредителей;
- можно создавать самые разные композиции по размерам, конфигурациям и уровню сложности;
- могут использоваться как в помещениях, так и снаружи зданий;
- такая продукция соответствует нормативам СНиПов, а также международным качественным стандартам.
Таким образом, искусственные цветы, деревья и растения очень напоминают натуральные, но в отличие от них не требуют особого ухаживания и недорого стоят.