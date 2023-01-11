. Иван Ургант подарил надежду на свое возращение
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Иван Ургант подарил надежду на свое возращение

Иван Ургант подарил надежду на свое возращение
Ведущего и актера Ивана Урганта уже списали со счетов. Артист уже давно не появляется в эфире федеральных каналов. Артист лишь показывается на камерных мероприятиях и изредка обновляет соцсети. Новая публикация Ивана в личном блоге заставила общественность задуматься. Дело в том, что он показал отрывок из «Вечернего Урганта», где Александр Ширвиндт объявлял о его смерти. 44-летний ведущий не может поверить увиденному. «Как ушел? Я жив! Да вы что!» — кричал шоумен и бежал на площадку. Публикацию Ургант подписал коротко. «Зимний вечер…» — отметил он.
У подписчиков артиста появилась надежда, неужели он вернется на экраны? «Иван Андреевич, любим и очень скучаем. Ждем, когда ежевечерне вновь можно будет услышать ваш успокаивающий голос. Верим, что еще удастся похохотать с ваших шуточек»; «За вами тысячи преданных поклонников, которые всегда будут с вами!»; «Ванечка, давайте уже включайтесь в работу!» — обращаются люди. К слову, недавно Иван все же мог объявить о себе. Он снимался в сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти», которая должна была транслироваться в Новый год. Однако фильм внезапно сняли с показа. Ургант прокомментировал происходящее. «Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», — сказал он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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