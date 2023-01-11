. Эдди Мерфи на «Золотом глобусе» высмеял пощечину Уилла Смита
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Эдди Мерфи на «Золотом глобусе» высмеял пощечину Уилла Смита

Эдди Мерфи произнес речь, в которой подшутил над конфликтом Уилла Смита и Криса Рока

На церемонии вручения «Золотых глобусов» во вторник вечером, 10 января, актер и комик Эдди Мерфи произнес речь, в которой вспомнил о конфликте с пощечиной между своими коллегами Уиллом Смитом и Крисом Роком на «Оскаре» в прошлом году. Он также обратился с советом к начинающим актерам, сообщает New York Post.

Произнеся небольшую речь после награждения премией за «выдающийся вклад в мир развлечений», актер добавил, что у него есть совет для молодых актеров, стремящихся добиться успеха.

Эдди Мерфи на «Золотом глобусе» высмеял пощечину Уилла Смита

«Я хочу, чтобы вы знали, что существует четкий план, которому вы можете следовать, чтобы добиться успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия. Есть план, и я следовал ему всю свою карьеру. Он очень прост, это всего три пункта. Вы просто делаете эти три вещи: Платите налоги. Не лезете не в свое дело… и держите имя жены Уилла Смита подальше от своего гребаного рта!» — пошутил комик, повысив голос, имитируя поведение Смита на сцене.

В марте прошлого года во время церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок неудачно пошутил об алопеции Джады Пинкетт-Смит. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн», после чего Смит поднялся на сцену, ударил стендапера по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его женой.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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