. Эдди Мерфи на «Золотом глобусе» высмеял пощечину Уилла Смита

Эдди Мерфи произнес речь, в которой подшутил над конфликтом Уилла Смита и Криса Рока

На церемонии вручения «Золотых глобусов» во вторник вечером, 10 января, актер и комик Эдди Мерфи произнес речь, в которой вспомнил о конфликте с пощечиной между своими коллегами Уиллом Смитом и Крисом Роком на «Оскаре» в прошлом году. Он также обратился с советом к начинающим актерам, сообщает New York Post.

Произнеся небольшую речь после награждения премией за «выдающийся вклад в мир развлечений», актер добавил, что у него есть совет для молодых актеров, стремящихся добиться успеха.

«Я хочу, чтобы вы знали, что существует четкий план, которому вы можете следовать, чтобы добиться успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия. Есть план, и я следовал ему всю свою карьеру. Он очень прост, это всего три пункта. Вы просто делаете эти три вещи: Платите налоги. Не лезете не в свое дело… и держите имя жены Уилла Смита подальше от своего гребаного рта!» — пошутил комик, повысив голос, имитируя поведение Смита на сцене.

В марте прошлого года во время церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок неудачно пошутил об алопеции Джады Пинкетт-Смит. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн», после чего Смит поднялся на сцену, ударил стендапера по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его женой.