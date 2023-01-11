. Эксперт: Путин лично следит за обеспечением равными возможностями детей и молодежи в РФ
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Эксперт: Путин лично следит за обеспечением равными возможностями детей и молодежи в РФ

Эксперт: Путин лично следит за обеспечением равными возможностями детей и молодежи в РФ

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Андрей Бодров заявил, что президент России Владимир Путин держит на личном контроле выполнение поставленных задач в сфере образования и молодежной политики.

Напомним, что в России стартовал Год педагога и наставника. В ходе рабочей встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым Владимир Путин поднял ряд вопросов, в том числе касающихся реализации масштабной программы по строительству и модернизации школ.


По мнению эксперта, одним из ключевых аспектов роста социального капитала в России становится образование. Развитию этого направления уделяется огромное внимание.

"Проведение в 2023 году Года педагога и наставника в России, запуск "Движения первых" в 2022 году показывают, какую важную роль отводит президент России, с подачи которого стартовали указанные инициативы, воспитанию и социализации молодого поколения", - заявил Бодров.

Он подчеркнул, что в Год наставника и педагога в России реализуют крупные мероприятия и проекты, направленные на популяризацию профессии педагога и статуса наставника (а по сути – помощника для молодого человека в освоении какой-либо науки или навыка). Это позволит привлечь новые кадры, которые будут искренне гореть своим делом, в сферу образования. По мнению эксперта, в этом вопросе большое значение имеет запуск "Движения первых". Кроме того, на это же направлен и Всероссийский конкурс "Большая перемена".

"Протекающие изменения способствуют сокращению нагрузки на преподавателей, им предоставляется возможность уделять больше времени образовательному процессу и взаимодействию с обучающимися, нежели бюрократическим манипуляциям. Президент выстраивает систему, где педагог становится важной частью современного российского общества. Престиж профессии растет, следовательно, растут как требования к сотрудникам, так и их результативность", - считает Бодров.

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По материалам: uposters.ru

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