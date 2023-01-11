Юрий Антонов пожаловался на свое состояние: "Привыкнуть к постоянной боли очень сложно"
77-летнего Юрия Антонова в последнее время редко можно увидеть выходящим в свет. Популярный автор-исполнитель страдает от серьезных проблем со здоровьем. Артист откровенно рассказал журналистам о своем нынешнем состоянии.
Получивший три года назад травму ноги Юрий Антонов вынужден мириться теперь с неунимающейся болью.
Популярный артист признался изданию Teleprogramma.pro, что находится в настоящее время в Москве.
До этого Юрий Антонов лечился в Европе, Арабских Эмиратах и Китае. Минувший осенью мэтр признавался, что проходит очередную реабилитацию заграницей.
"Врачи ничего не говорят. "Когда придет время, тогда нога болеть перестанет", — вот примерный их ответ. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом", — говорил певец изданию "Московский комсомолец".
Напомним, три года назад Юрий так подвернул ногу, что ему понадобилась операция. В Австрии ему собрали колено по частям, а спустя пару лет понадобилась еще и замена сустава. Последняя операция стоила артисту пять миллионов.
Юрий Антонов отказался участвовать в шоу Владимира Соловьева
Проводящий время в своем подмосковном доме Юрий Антонов частенько смотрит политические ток-шоу на федеральных каналах.
Наибольшую симпатию певец испытывает к Владимиру Соловьеву, однако сам не желает участвовать в его программе.