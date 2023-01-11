. Юрий Антонов пожаловался на свое состояние: "Привыкнуть к постоянной боли очень сложно"
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Юрий Антонов пожаловался на свое состояние: "Привыкнуть к постоянной боли очень сложно"

Юрий Антонов пожаловался на свое состояние: "Привыкнуть к постоянной боли очень сложно"

77-летнего Юрия Антонова в последнее время редко можно увидеть выходящим в свет. Популярный автор-исполнитель страдает от серьезных проблем со здоровьем. Артист откровенно рассказал журналистам о своем нынешнем состоянии.

Получивший три года назад травму ноги Юрий Антонов вынужден мириться теперь с неунимающейся болью.


Я стараюсь привыкнуть к тому, что сейчас в моей жизни сложилась такая ситуация. Но привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно

Популярный артист признался изданию Teleprogramma.pro, что находится в настоящее время в Москве.

До этого Юрий Антонов лечился в Европе, Арабских Эмиратах и Китае. Минувший осенью мэтр признавался, что проходит очередную реабилитацию заграницей.

"Врачи ничего не говорят. "Когда придет время, тогда нога болеть перестанет", — вот примерный их ответ. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом", — говорил певец изданию "Московский комсомолец".

Напомним, три года назад Юрий так подвернул ногу, что ему понадобилась операция. В Австрии ему собрали колено по частям, а спустя пару лет понадобилась еще и замена сустава. Последняя операция стоила артисту пять миллионов.


Юрий Антонов отказался участвовать в шоу Владимира Соловьева

Проводящий время в своем подмосковном доме Юрий Антонов частенько смотрит политические ток-шоу на федеральных каналах.

Наибольшую симпатию певец испытывает к Владимиру Соловьеву, однако сам не желает участвовать в его программе.

Это политическое шоу, а я далек от политики. Конкурировать с Соловьевым и другими его товарищами и друзьями, которые туда регулярно приходят, мне невозможно. При этом не могу не сказать, что он – великолепный ведущий своей программы. Мне очень нравятся и некоторые из его гостей. Особенно – Яков Кедми. Не скрываю своего замечательного отношения к этому умнейшему, на мой взгляд, человеку.
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По материалам: uposters.ru

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