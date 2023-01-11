. Как бы выглядели персонажи «Шрека», если бы мультфильм превратился в мрачное фэнтези из 80-х

Обычно мультфильм — это красочная картинка. Франшиза про зелёного человека по имени Шрек — не исключение. Но что будет, если этих ярких мультяшек вдруг отправить сниматься в мрачном фэнтези 80-х? Вот сейчас и узнаем! Ведь нейросети запросто могут сотворить всё, что пожелает душа человека. А душа пользователя AVendettaForYou с сайта imgur желает взглянуть на персонажей Шрека в новых образах — типичных героев жутковатого фильма, выпущенного в 1980-х. Смотрим!

Осёл

Мрачноватая картина, не правда ли? Болото с мутной водой, потерянный осёл с опустошённым взглядом… словно сцена из фильма ужасов!

Дракониха

Фиона

Кот в сапогах

Будем надеяться, что и у этого кота в сапогах, напоминающего маленького мушкетёра, найдётся в запасе парочка запретных трюков. Например, его милейший взгляд в самую душу.

Лорд Фаркуад

Волшебное зеркало

Лес и болото, где живёт зелёный великан по имени Шрек

Замок Лорда Фаркуада

Шрек

По версии нейросети midjourney Шрек из фильма 80-х должен выглядеть как ранняя версия его дизайна — слегка жутковато. Вот здесь вы можете найти не только непривычный вид Шрека, но и других персонажей мультфильмов. Такими мы их ещё не видели и навряд ли уже когда-то увидим!

Пряня

Такую печеньку вряд ли кто-то сможет обидеть!