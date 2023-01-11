. Колесо баланса: что это и как с его помощью изменить жизнь к лучшему

В жизни самое главное — сохранение баланса. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, что такое колесо баланса или колесо жизни, а также рассказали, как оно поможет вам добиваться успеха и стать счастливее.

Ранее мы рассказывали о том, как восстановить внутренний энергический баланс. Это очень важно для поддержания повышенной эффективности. Теперь настало время узнать, как установить равновесие в жизни в целом. Колесо жизни вам в этом поможет.

Что такое колесо баланса

В колесе баланса есть восемь сфер. Они отражают всю нашу жизнь и все её составляющие. Вот как выглядит колесо баланса:





В идеале сделать так, чтобы все эти сферы были развиты. Это некое напоминание о том, какие у вас должны быть жизненные приоритеты.

Как пользоваться колесом баланса

Эксперты советуют распечатать его и повесить на видном месте. Рядом с каждой сферой необходимо написать самые важные цели и задачи. После того, как вы заполните всё колесо, вы поймете, в каком направлении далее вам нужно двигаться по жизни. Возможно, что вы осознаете, что слишком много времени уделяете работе и бизнесу, в то время как вашей семье требуется поддержка, либо есть проблемы со здоровьем. Через неделю или через месяц приоритеты могут измениться. Именно поэтому необходимо периодически корректировать колесо баланса, вычеркивая решенные проблемы и дописывая новые.

Тут важно помнить, что идеального состояния колеса баланса не бывает. Не получится сделать так, чтобы нигде не было никаких проблем и задач. Задачей колеса баланса является наглядная демонстрация того, в каком направлении вам сейчас нужно идти и на какие сферы необходимо выделять больше времени, чем на другие. В идеале сделать так, чтобы благоприятная обстановка была во всех сферах. Из всех восьми сфер можно выделить 2-3 для того, чтобы уделять им чуть больше времени, чем остальным. Если у вас будет мало источников счастья и радости из-за наличия лишь нескольких развитых сфер, то качество жизни будет снижаться.

Есть сферы, которые априори возводить в абсолют не стоит. Например, речь может идти о путешествиях. Поездки и изучение новых мест нужны каждому из нас, но это может происходить лишь в специально отведенное время и не постоянно, ведь у каждого из нас есть работа и другие дела.

Занимайтесь всеми сферами, не зацикливаясь на чем-то одном. Помните, что колесо жизненного баланса — это просто напоминание о том, что вы могли забыть. Есть вещи, которые мы часто ставим не на второй, а на третий, четвертый план. Разумеется, делать этого не стоит, ведь истинное счастье приходит к тем, кто развивается во всех направлениях.