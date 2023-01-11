. Команда Xbox анонсировала несколько новых функций в тестовой прошивке





Команда Microsoft сегодня опубликовала материал в официальном блоге, где рассказала о прогрессе в направлении снижения воздействия на окружающую среду со стороны Xbox. В последние годы компания активно работает в этом направлении, и в ближайшее время в тестовой прошивке для инсайдеров Xbox произойдет несколько изменений, связанных с улучшением экологичности консоли:

Если консоль инсайдера Xbox работает в режиме энергосбережения, теперь она будет сама планировать оптимальное время для обновления игр, приложений и операционной системы. Когда консоль подключена к сети и имеет региональные данные об интенсивности выбросов углерода, Xbox будет планировать обновления в определенное время в течение «ночного окна обслуживания», когда есть возможность снизить выбросы углерода, поскольку большая часть электроэнергии поступает из низкоуглеродных источников в электросети. Например, вместо того, чтобы Xbox просыпался во время ночного окна обслуживания в случайное время между 2:00 и 6:00, консоль будет просыпаться в то время, когда она может использовать наибольшее количество возобновляемой энергии в локальной энергосистеме игрока.Сегодня все инсайдеры Xbox с консолями Xbox Series X | S будут принудительно переведены на параметр питания с энергосбережением. При желании, игроки могут обратно переключиться в классический спящий режим.Еще одно нововведение, которое сегодня начнет распространяться среди участников программы предварительной оценки Xbox, это новый параметр «Активные часы». Для игроков, которые выбирают спящий режим консоли, будет доступна возможность настройки определенны часов активности. Когда активные часы Xbox закончатся, он перейдет в режим энергосбережения. Активные часы на Xbox Series X | S будут автоматически включены и запланированы на основе времени, когда консоль обычно используется.





В своем материале Microsoft неоднократно напоминает, что в режиме энергосбережения консоль тратит в 20 раз меньше энергии, чем просто в спящем режиме.