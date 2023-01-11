. Компьютерные кресла: виды и особенности выбора

Если вы много времени проводите на работе за компьютером, то важно максимально внимательно подойти к выбору компьютерного кресла. Ведь от положения вашей осанки зависит производительность труда, здоровье и пр. Также правильный выбор кресла гарантирует здоровье позвоночника. Изучить доступные варианты рассматриваемой мебели и приобрести его для дома или офиса вы можете здесь https://welldesk.by/catalog/kresla-i-stulya/kompyuternye-kresla/.

Виды компьютерных кресел

Все существующие варианты рассматриваемой мебели можно разделить на 3 большие категории:

эконом-класс. Сюда относятся простые кресла, которые обладают минимум подвижными частями и небольшим количеством функций регулировки. Такая мебель, как правило, устанавливается в домах;

бизнес-класс. Это уже более совершенные компьютерные кресла. В них можно регулировать высоту конструкции, глубину посадки и пр. Есть еще функция изменения положения подлокотника, угла спинки и пр. Такие кресла обычно предназначены для длительной работы в сидячем положении за компьютером, потому их, как правило, покупают для офисных помещений;

люкс. Кресла, относящиеся к данной категории, также оснащены большим количеством возможностей для регулировки. Однако помимо этого они еще и обладают презентабельным внешним видом, например, имеют покрытие из дорогого материала. Обычно такие мебели покупают для кабинета руководителей, директоров и пр.

Конечно, никто не мешает приобрести кресло класса люкс для работы на дому — выбор зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Где можно купить кресло для работы за компьютером

Приобрести рассматриваемую мебель вы можете в интернет-магазине WellDesk — здесь представлено большое разнообразие компьютерных кресел. При выборе обратите внимание на следующие моменты:

наличие подголовника — он позволяет снять усталость с головы и шеи;

возможность изменять угол наклона спинки — эта функция позволяет расслабить спину;

функция регулировки высоты подлокотников — позволяет снять напряжение с плеч.

Помимо кресла в этом интернет-магазине вы также можете приобрести столы, мебель для кабинета директора, руководителя, персонала и пр. Есть еще мебель, предназначенная для дома: например, в детскую комнату, в гостиную и пр. Помимо этого в ассортименте вы можете посмотреть шкафы и стеллажи, тумбочки, комоды, диваны и пр. — в общем, выбор очень широкий, а цены вполне доступные.