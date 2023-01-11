. Корабль британских ВМС следит за российским фрегатом «Адмирал Горшков»

Корабль британских военно-морских сил следит за российским фрегатом «Адмирал Горшков» в международных водах рядом с Британией, сообщается на сайте ВМС.

О передвижениях российских кораблей в Северном море сообщает корабль HMS Portland со специальным вертолетом Merlin, оснащенным передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций, приводит заявление военно-морских сил Великобритании.

Подчеркивается, что сопровождение кораблей в прилегающих акваториях является рутинной деятельностью ВМС.

Напомним, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отправился в дальний морской поход для решения задач в морской и океанской зонах 4 января.

Как отметил президент России Владимир Путин, в самом походе нет ничего необычного, однако на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» и другим вооружением последних лет. «Уверен: такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны», — сказал президент.