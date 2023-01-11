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Кремль прокомментировал желание главы МАГАТЭ встретиться с Путиным

Кремль прокомментировал желание главы МАГАТЭ встретиться с ПутинымПесков заявил, что в графике президента Путина нет встречи с главой МАГАТЭ Гросси

В графике президента России Владимира Путина пока не значится встреча с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом в среду, 11 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что планирует посетить Россию. Кроме того, он выразил желание встретиться с Владимиром Путиным. «Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать», — сказал Гросси.

«Пока нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос о встрече Путина и Гросси.

11 января Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24 сообщил о планах посетить Украину на следующей неделе. По его словам, в ходе поездки он хочет встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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