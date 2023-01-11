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Ксения Бородина продает свой бизнес

Ксения Бородина продает свой бизнес
Ведущая Ксения Бородина выставила на продажу салон красоты. Телеведущая решила продать один из своих бизнесов. Оказалось, что бизнесвумен Ксения Бородина собралась отдать свой салон красоты новому владельцу.  Бородина обратилась на сайт с объявлениями, где и разместила сообщение о продаже своего салона красоты.
К слову, Бородина хочет за свой бизнес 2,5 млн рублей. При этом указано, сколько салон приносит за день: 150–200 тысяч рублей. Окупиться салон должен за 1–1,5 года. «Салон находится в двух минутах ходьбы от станции метро «Киевская». У входа в ТЦ «Европейский». Салон имеет свою клиентскую базу 14 000 человек. Готовый, налаженный бизнес с укомплектованным штатом сотрудников», — отметили в vnimanie.pro.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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