. Куда девать старую елку после Нового года ?
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Куда девать старую елку после Нового года ?

Куда девать старую елку после Нового года ?
Что делать со старой елкой после праздников. У большинства из нас после Нового года осталась стоять елка. И хорошо еще, если она будет в квартире только до Старого Нового года, а не до весны, как у многих. Но как же ее утилизировать правильно? Последние годы жители стали отказываться от искусственных елок, мотивируя это тем, что им не хватает дома запаха хвои и новогоднего настроения. Если у вас дома неживая елка, то все довольно просто: ее необходимо разобрать, желательно почистить, а затем сложить в коробку до следующего праздника. С живой елкой дела обстоят сложнее. Ее тоже нужно разобрать от игрушек, убрать осыпавшиеся иголки, а после встает вопрос, что делать с ней дальше — раньше наши бабушки и дедушки просто шли и выкидывали лесную красавицу на помойку. Такой вариант тоже подойдет, но не для всех. В крупных городах, типа Москвы, Петербурга, уже не первый год работают пункты приема новогодних елок. В Северной столице популярна акция «Елки, палки, щепа» — в этом году она стартует 8 января и продлится до 31 января. В специальных местах ждут деревья, которые позже переработают в щепу и дальше она попадет в конный клуб, реабилитационный центр, а также станет подстилкой и подкормкой для центра диких животных. Также щепу нередко используют для обустройства различных парков и садов, а также для мероприятий по озеленению. Не стоит забывать о том, что некоторые елки принимают в зоопарки — опять-таки, они идут на подстилку и подкормку животным. Точный вариант нужно уточнять в каждом городе отдельно. Перед тем, как сдать елку, не забудьте снять с нее все украшения, «дождик», а также отследить, чтобы не осталось пленки или кусков лески от упаковки. Кстати, тем, кто захочет выбросить елку в мусоропровод или же оставить из рядом с мусорной площадкой, необходимо помнить — это карается штрафом. Это касается статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». За это нарушение полагается штраф в размере 2000-3000 рублей.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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