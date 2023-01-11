. Мать Артура Смольянинова пытается его оправдать

Сбежавший актер Артур Смольянинов подвергается критике со всех сторон. Звезда «9 роты» негативно высказался в адрес России и заявил, что вступил бы… в ряды украинской армии. После этого на Артура Смольянинова обрушился шквал негодований. Против артиста завели уголовное дело. Теперь за 39-летнего актера отдуваются его близкие, в частности, мама Мария Владимировна. Женщина заявила, что слова сына превратно поняли, он не отрекался от России. «Десять тысяч раз я с ним говорила. Он сказал, что он вынес урок для себя. Он тоже не совсем доволен тем, каким получилось интервью. Его надо редактировать, надо отслеживать каждую фразу. А здесь человек провоцирует и потом как есть выпускает», — посетовала Мария Смольянинова. Также Мария Владимировна не верит словам сына о желании встать на сторону врага. «Он говорит: «Если мне прямо совсем ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину». Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину», — уверена Смольянинова.Представителям прессы удалось дозвониться и до отчима Артура Сергея Николаева. Мужчина не стал разговаривать о пасынке, лишь отметил, мол, отрекся от него. Напомним, сейчас актер находится в Прибалтике и, по всей видимости, не собирается возвращаться на родину. По поводу позиции Смольянинова на днях высказался общественный деятель Дмитрий Носов, лично знавший артиста. Носов попытался объяснить поведение звезды «9 роты». «С Артуром мы познакомились на съемках передачи «Большие гонки» в 2006 году. Начали дружить, общаться, он приходил ко мне на дни рождения. И я начал замечать, что он постоянно балуется наркотой. Один раз он пришел накуренный, в неадекватном состоянии. Тогда я принял решение ограничить общение с этим наркоманом. Позже, в 2013 году, когда я создал движение «АнтиДилер», то он сам исчез из моей жизни… Яркий пример того, до чего доводят наркотики», — такой вывод сделал Дмитрий, цитирует «КП».