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Меладзе отказались лишать звания народного артиста Чечни

Меладзе отказались лишать звания народного артиста ЧечниМинистерство культуры Чечни отказалось лишать Меладзе звания народного артиста

Певца Валерия Меладзе отказались лишать звания народного артиста Чечни. Об этом сообщает «Подъем».

В министерстве культуры Чеченской Республики заявили, что исполнитель имеет право выступать против войны. «В его выступлении упоминания президента или Чеченской Республики, которая принимает активное участие в наведении конституционного порядка на территории Украины, нет. Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии. Вопрос, лишать ли его звания народный артист, пока не стоит», — отметили в министерстве.

Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой. «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — отреагировал на это фанат.

Позже действия Меладзе осудил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал лишить певца всех имеющихся у него званий, заявив, что тот «сидит на двух стульях». При этом сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства России.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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