. Microsoft подтвердила, что Starfield не покажут на Developer_Direct
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Microsoft подтвердила, что Starfield не покажут на Developer_Direct

Microsoft подтвердила, что Starfield не покажут на Developer_Direct


Сегодня компания Microsoft объявила о планах провести игровое шоу Developer_Direct с новинками для Xbox, PC и Game Pass. Мероприятие пройдет 25 января, заявлено, что игроки смогут посмотреть расширенные геймплейные демонстрации ожидаемых игр от Xbox Game Studios и Bethesda.

При этом, команда Xbox официально подтвердила, что в рамках Developer_Direct не стоит ожидать показ одной из самых ожидаемых игр этого года — Starfield. В анонсе мероприятия Developer_Direct говорится, что для показа Starfield готовят отдельное шоу:

Чтобы выделить необходимое количество времени для глубокого погружения в Starfield от Bethesda Game Studios, в разработке находится отдельное шоу.

Когда состоится игровое шоу, которое будет посвящено Starfield, на данный момент не уточняется.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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