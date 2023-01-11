. Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата
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Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата

Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и развратаГлава Лиги безопасного интернета Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обвинила рэпершу Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата.

«Исполнитель Инстасамка в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ею концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям», — написала Мизулина.

По ее словам, несмотря на возрастную маркировку, выступления Инстасамки посещает большое количество несовершеннолетних. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что очень ждет исполнительницу в России, чтобы та дала объяснения по поводу правонарушений.

Мизулина также пообещала отправить обращения главам регионов, в которых планируются концерты Инстасамки, и призвала родителей внимательнее следить за контентом, который смотрят и слушают дети.

Инстасамка отреагировала на обвинения в своем Telegram-аккаунте и сообщила, что в ее концертной программе больше нет мата. «На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок. Это в прошлом. Я вас услышала и все поняла уже давно. Мне 22 года, я шарю, что происходит, от меня подставы не ждите. Я и моя команда соскучились по нашей аудитории, и ничего кроме классной музыки и хорошего настроения мы с собой не везем!» — заверила исполнительница. Она также подчеркнула, что не пропагандирует разврат, поскольку сама состоит в браке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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