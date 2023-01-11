. Можно ли надевать капроновые колготки под джинсы
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Можно ли надевать капроновые колготки под джинсы

Можно ли надевать капроновые колготки под джинсы

Трудно найти женщину, которая бы не пользовалась капроновыми колготками. Этот предмет гардероба подходит практически к любому виду одежды. А в холодное время года многие женщины надевают их под джинсы. Но оказывается, делать этого не следует по нескольким причинам.

Капроновые колготки видны под джинсами

При упоминании о капроновых колготках, которые в холодное время года можно надеть под джинсы, большинство стилистов хватаются за головы. По их единодушному мнению, капроновые колготки под джинсами — это моветон, который говорит о полном отсутствии вкуса у женщины.


Помимо того, что этот предмет гардероба просто не предназначен для такого использования, он еще и заметно полнит ноги, как утверждают некоторые. Хотя, это спорное мнение.

Капроновые колготки под джинсами не греют

Врачи также против такого использования капроновых колготок. Они утверждают, что в качестве согревающего предмета гардероба капроновые колготки абсолютно не подходят. Они не согревают в морозы, а скорее, наоборот, холодят и могут способствовать возникновению простудных заболеваний.


В эластичном полиамиде, из которого сделаны капроновые колготки, отсутствует теплопроводность. Надетые под джинсы, они препятствует нагреванию воздуха между телом и брюками, и обеспечивают эффект, обратный ожидаемому.

Чем можно заменить капроновые колготки под джинсами

Если в холодную погоду вы предпочитаете ходить в джинсах, то лучше для этого случая приобретать утепленные, с начесом или подкладкой. В них вы будете выглядеть стройной и чувствовать себя комфортно даже в сильные морозы.


В крайнем случае под джинсы можно надеть шерстяные колготки или термобелье, которое дышит и обеспечивает комфортную сухость кожи.

# Общество
По материалам: rsute

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