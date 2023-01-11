. Негативное воздействие: какие вещи нельзя ставить рядом с Wi-Fi роутером

Современные люди не могут жить без Интернета. Практически в каждом жилье можно увидеть роутер. Помимо возможности свободного пользования Сетью, у него есть и негативные стороны, а именно воздействие на людей и некоторые предметы быта, находящиеся поблизости. Далее мы расскажем, какие вещи нельзя ставить рядом с Wi-Fi роутером.

Что не рекомендуется ставить рядом с роутером

Он может легко размагнитить банковские карточки, ключ-брелок от автомобиля или ухудшить качество передачи сигнала какого-либо устройства. Тем не менее карты со встроенными чипами не пострадают от его негативного воздействия.

Если недалеко от роутера находится микроволновка, хлебопечка или кофеварка, то они могут серьезно повлиять на скорость Wi-Fi сигнала. Также не стоит устанавливать его за металлической или бетонной стеной, иначе сигнал будет хорошим только рядом с ним.





Роутер нельзя ставить рядом с кроватью. Он излучает радиоволны, которые негативно влияют на организм человека.

Недавно специалисты из Америки провели ряд экспериментов. Они поставили один роутер в клетку с крысами. Через некоторое время у некоторых грызунов начали появляться опухоли, они стали более злыми и раздражительными.

Самого роутера не стоит так сильно бояться, просто не стоит забывать об этих простых правилах и придерживаться их. Эксперты утверждают, что лучшим местом для установки роутера будет лоджия. Через стекло сигнал проходит отлично, а радиоволны не будут оказывать негативное влияние на хозяев жилья и предметы быта.