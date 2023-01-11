. Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале Парижа

Неизвестный напал с ножом на прохожих на Северном вокзале Парижа, его обезвредила полиция

Неизвестный напал с ножом на людей на Северном вокзале Парижа, несколько человек ранены. Нападавший уже нейтрализован огнем полицейских — при этом не уточняется, убит он или просто задержан, пишет France Bleu.

Это произошло около 6:40 утра по местному времени (8.40 мск) на самой станции. Полиция быстро отреагировала на произошедшее, сейчас там создан периметр безопасности.

По данным BFM TV, в результате нападения ранены по меньшей мере шесть человек.

По данным французской железнодорожной компании, движение поездов не нарушено.

14 февраля прошлого года в Париже полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом на Северном вокзале. По информации местных СМИ, злоумышленник атаковал сотрудников правоохранительных органов, патрулирующих вокзал.