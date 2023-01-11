. Несчастная любовь: 3 заговора, чтобы забыть возлюбленного

Безответная любовь нередко мучает и мешает счастливой жизни. Освободиться от гнетущего чувства и ощутить свободу призваны проверенные заговоры. Они помогут обрести уверенность и свободу от невзаимных чувств.

Чувства, на которые не отвечают взаимностью, часто становятся причиной множества бед. Уберечься от них эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендует с помощью простых заговоров. С их помощью удастся быстрее залечить сердечные раны и освободиться от несчастной любви, чтобы не упустить судьбоносной встречи.

1. Заговор на свечу работает как остуда, помогая быстрее забыть о невзаимных чувствах. Читают его на горящее пламя. Восковую свечу белого цвета зажигают от спички в темное время суток, всматриваются в пламя и думают о своих чувствах. После этого ножницами разрезают фитиль со словами:

«Грусть-тоска меня не снедает, чувства словно воск тают. Невзаимная любовь не горит, света не несет, счастья не дарит. Как свечу затушу, так и чувств себя невзаимных лишу».

Свече дают догореть, а огарок выносят подальше от дома, завернув в темную ткань.

2. Прочитать заговор можно перед сном, представив себе человека, чувства к которому не взаимны. После того, как облик станет явным, произносят:

«Тебе меня не держать, чувствами моими не играть. Пути-дороги наши расходятся, любовь остывает, счастье в будущем мен ожидает».

После прочтения заговора трижды умываются прохладной водой, а под подушку кладут веточку можжевельника или полыни.

3. Обрести свободу от невзаимных чувств поможет и заговор во время кормления птиц. Зерно рассыпают со словами:

«Птицы свободные сами пару себе выбирают, чувствам не играют. Как птахи на лакомство слетятся, так и чувства растворятся. Счастье свое отыщу, а несчастную любовь на крыльях птиц отпущу».

Заговор читают три дня подряд, чтобы обрести свободу от привязанности и освободиться от негативных мыслей.