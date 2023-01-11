Опухшая Анастасия Мельникова рассказала об осложнениях после лечения. У звезды "Улиц разбитых фонарей" началась пневмония
53-летняя звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова за последнее время изменилась до неузнаваемости, серьезно набрав вес из-за болезни. Популярная актриса обратилась за помощью к врачам. Однако после проведенной терапии у артистки начались осложнения.
Анастасия Мельникова откровенно рассказала о своем нынешнем состоянии. Как выяснилось, у звезды началась пневмония.
По словам артистки, она серьезно набрала вес из-за приема гормонов. Как только она отказалась от них, вес стал приходить в норму.
Тем не менее, полностью отказываться от препаратов Анастасии Мельниковой было нельзя. "Выкарабкаюсь. Кто говорил, что будет легко?!" - сказала актриса изданию Woman.ru.
Анастасия Мельникова высказалась об уходе в монастырь
Накануне во многих СМИ появились громкие заголовки якобы об уходе звезды "Улиц разбитых фонарей" в монастырь.
Сама актриса прокомментировала возникшие в Сети слухи, отказавшись делать громкие заявления и опровержения.