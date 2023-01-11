. Опухшая Анастасия Мельникова рассказала об осложнениях после лечения. У звезды "Улиц разбитых фонарей" началась пневмония

53-летняя звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова за последнее время изменилась до неузнаваемости, серьезно набрав вес из-за болезни. Популярная актриса обратилась за помощью к врачам. Однако после проведенной терапии у артистки начались осложнения.

Анастасия Мельникова откровенно рассказала о своем нынешнем состоянии. Как выяснилось, у звезды началась пневмония.



Сейчас последствия терапии — это пневмония. Это последствие лечения. Самая обычная пневмония.

По словам артистки, она серьезно набрала вес из-за приема гормонов. Как только она отказалась от них, вес стал приходить в норму.

Тем не менее, полностью отказываться от препаратов Анастасии Мельниковой было нельзя. "Выкарабкаюсь. Кто говорил, что будет легко?!" - сказала актриса изданию Woman.ru.

Анастасия Мельникова высказалась об уходе в монастырь

Накануне во многих СМИ появились громкие заголовки якобы об уходе звезды "Улиц разбитых фонарей" в монастырь.

Сама актриса прокомментировала возникшие в Сети слухи, отказавшись делать громкие заявления и опровержения.

Я собиралась отстоять службу на Рождество в Зеленецком монастыре. Все. Точка. Больше никаких планов нет. Я верующий человек, хожу в церковь. Но в этом году мне хотелось Рождество встретить там. Это так и не получилось из-за самочувствия. Появилось безумное количество домыслов, что я ухожу в монастырь и мне уже подобрали келью