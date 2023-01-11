. Основатель Telegram Павел Дуров встретился с премьер-министром ОАЭ Аль-Мактумом

Основатель Telegram Павел Дуров провел встречу с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом ибн Аль-Мактумом.

Фото со встречи опубликовал двоюродный брат эмира на своей странице социальной сети.

"Приветствуем основателя приложения Telegram в Дубае", — сказано в подписи к снимкам. Подробности о мероприятии, а также его тематика остаются неизвестными.

Павел Дуров провел встречу с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Аль-Мактумом

В апреле 2022 года стало известно, что Дуров получил гражданство ОАЭ. Причем получение гражданства Дуровым состоялось еще в феврале 2021 года. Дуров не подавал заявление о лишении его российского гражданства. Он одновременно является гражданином четырех стран: России, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. С 2017 года бизнесмен проживает в Дубае. В прошлом году он встречался с принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. Весной Дуров впервые вошел в десятку (на девятом месте) российских миллиардеров по версии российского издания Forbes.

В конце прошлого года Forbes назвал Дурова "богатейшим человеком ОАЭ". В общем списке миллиардеров бизнесмен занимает 123-е место. В 2021 году состояние Дурова превышало $17 млрд.

