Отдых Анастасии Волочковой на Мальдивах пошел не по плану: "Серьезная травма, я рыдала от боли"
46-летняя Анастасия Волочкова в последнюю неделю с завидной регулярностью постит фотографии с пляжа, однако у нее не все так радужно. Во время отдыха на Мальдивах балерина внезапно почувствовала сильную боль.
Журналисты издания "Московский Комсомолец" расспросили звезду о ее самочувствии и поинтересовались планами. Оказалось, Анастасия усердно работала даже в первую неделю января и сильно перенапряглась.
По словам Волочковой, она с детства любит выкладываться на полную, не жалея свое тело, а потом сталкивается с печальными последствиями.
Анастасия призналась, что уже в декабре танцевала на обезболивающих, но решилась лететь на Мальдивы в надежде, что отдых поможет восстановиться. Однако пока помогает не очень. "Вчера пошла в балетный зал, чтобы понять, в каком тонусе мои мышцы. И я просто плакала в зале, я рыдала от боли", — жалуется балерина.
Впрочем, настрой у нее боевой, несмотря ни на что. Волочкова обещает подписчикам продолжать радовать их шпагатами. По возвращении в Москву она собирается основательно заняться здоровьем. "У меня очень серьезная травма, вы даже не понимаете, какая", — пояснила звезда.
Волочкова попросила не злопыхательствовать из-за ее роскошного отдыха
Артистка планирует оставаться на Мальдивах более двух недель, но уже наткнулась на "злопыхателей", которые завидуют ее образу жизни. Анастасия рассказала, сколько стоит ее вилла и объяснила, что хейтеры ей просто завидуют.