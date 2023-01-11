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Отдых Анастасии Волочковой на Мальдивах пошел не по плану: "Серьезная травма, я рыдала от боли"

Отдых Анастасии Волочковой на Мальдивах пошел не по плану: "Серьезная травма, я рыдала от боли"

46-летняя Анастасия Волочкова в последнюю неделю с завидной регулярностью постит фотографии с пляжа, однако у нее не все так радужно. Во время отдыха на Мальдивах балерина внезапно почувствовала сильную боль.

Журналисты издания "Московский Комсомолец" расспросили звезду о ее самочувствии и поинтересовались планами. Оказалось, Анастасия усердно работала даже в первую неделю января и сильно перенапряглась.


По словам Волочковой, она с детства любит выкладываться на полную, не жалея свое тело, а потом сталкивается с печальными последствиями.

Не могу потихоньку, я по-волочковски: прихожу в зал — и начинаю бомбить по полной программе. Но мышцы и связки не приспособлены для того, чтобы выдерживать такую большую нагрузку. А я на протяжении ноября и декабря выдерживала невероятный график.

Анастасия призналась, что уже в декабре танцевала на обезболивающих, но решилась лететь на Мальдивы в надежде, что отдых поможет восстановиться. Однако пока помогает не очень. "Вчера пошла в балетный зал, чтобы понять, в каком тонусе мои мышцы. И я просто плакала в зале, я рыдала от боли", — жалуется балерина.

Впрочем, настрой у нее боевой, несмотря ни на что. Волочкова обещает подписчикам продолжать радовать их шпагатами. По возвращении в Москву она собирается основательно заняться здоровьем. "У меня очень серьезная травма, вы даже не понимаете, какая", — пояснила звезда.


Волочкова попросила не злопыхательствовать из-за ее роскошного отдыха

Артистка планирует оставаться на Мальдивах более двух недель, но уже наткнулась на "злопыхателей", которые завидуют ее образу жизни. Анастасия рассказала, сколько стоит ее вилла и объяснила, что хейтеры ей просто завидуют.

Мой отдых роскошный и очень дорогостоящий не дает покоя. Ну, я ничего не могу с этим поделать и не хочу. Просто отдыхаю... Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. Вилла тут стоит 4 тысячи долларов в сутки. И что? Просто те, кто не может себе этого позволить, будут злопыхательствовать.
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По материалам: uposters.ru

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