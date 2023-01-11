. Певица Слава оправдалась за совместный отдых с мужем

Певица Слава заявила, что рассталась с мужем. Недавно Слава отправилась отдыхать в жаркую страну, но не одна, а в компании Анатолия Данилицкого, с которым рассталась в декабре. Уже несколько дней Слава вместе с дочерью проводит на курорте. С ними находится и бывший муж звезды. 42-летняя артистка показывала, что семья редко разлучается и даже заходила к Данилицкому в номер. Подписчики певицы были уверены, что она воссоединилась с супругом, так как улыбки не сходили с лиц у обоих. Однако Анастасия Сланевская (настоящее имя Славы. — Прим. «З-ая.ру») поспешила опровергнуть домыслы. Она подчеркнула, что между ними больше нет романтической связи. «Мы родители и близкие люди. Не больше», — написала исполнительница в личном блоге, сопроводив ответ своим хитом «Одиночество».Публика заметила, как тяжело певица переживает разрыв с мужем. Она не стеснялась демонстрировать эмоции в соцсетях и часто рыдала. «Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Вот. Так что я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным мужчиной, красивым, богатым, ответственным, заботливым, обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», — уверяла брюнетка. К слову, после многочисленных сообщений о том, что пара снова вместе, Слава перестала «светить» бывшего избранника в блоге. Так, она закрыла лицо Анатолия на архивной фотографии, а также продемонстрировала свои формы. Похоже, селебрити серьезна настроена на поиск нового мужчины.