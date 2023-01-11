. Полицейские за сутки раскрыли кражу и вернули вещи хозяину в Шелеховском районе

В декабре 2022 года в шелеховские полицейские за сутки раскрыли преступление и вернули украденные вещи их владельцу. За оперативность сотрудников полиции поблагодарил семидесятилетний фермер из Олхи. По факту преступления возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ.

В ходе расследования специалисты выяснили, что двое молодых людей, которых ранее уже судили за аналогичные преступления, подъехали к участку фермера ночью и вынесли из строения казан емкостью 50 литров, генератор, бензопилу и другие электроинструменты. Следственно-оперативная группа установила личности подозреваемых за несколько часов и нашла похищенное имущество, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



