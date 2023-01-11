. Политолог оценил влияние военной помощи Турции Украине на отношения с Россией

Политолог Кортунов допустил ухудшение отношений России и Турции из-за военной помощи Киеву

Военная помощь Украине со стороны Турции может привести к ухудшению отношений Москвы и Анкары. Так генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру» оценил сообщения о поставках турецкой стороной кассетных боеприпасов Киеву. В то же время он усомнился в появлении серьезных дипломатических противоречий.

«Если все это подтвердится, это не самым лучшим образом скажется на двусторонних отношениях. При этом надо учитывать, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины — не секрет, оно идет достаточно давно, еще до начала конфликта. Поставляются самые разные системы вооружений, в том числе новейшие турецкие дроны. Я не думаю, что это приведет к грандиозному дипломатическому скандалу и поменяет отношения в принципе», — сказал политолог.

При этом поддержка Киева влияет на роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как посредника в конфликте на Украине, отметил Кортунов.

«Эрдоган может быть консолидатором, каким-то образом облегчить диалог, например, предоставить локацию в Стамбуле, провести несколько раундов челночной дипломатии, поговорить наедине с [президентом России Владимиром] Путиным. Эта роль Эрдоганом неоднократно исполнялась. Но если говорить о более широком посредничестве, то посредник обычно кто-то, кто может занять позицию равноудаленности. Он ищет точки соприкосновения двух конфликтующих сторон, наблюдая за их позициями немного со стороны. У Эрдогана таких возможностей нет», — заключил он.

Ранее издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на неназванных представителей США и Евросоюза (ЕС) сообщило, что с ноября прошлого года Турция поставляет Украине разработанные в Соединенных Штатах кассетные боеприпасы времен холодной войны. По данным журнала, Анкара передала вооружения Киеву после того, как та безуспешно пыталась их получить от Вашингтона.

Источник РИА Новости в администрации Эрдогана позже назвал эти сообщения дезинформацией.