Антонов: решение США обучать ВСУ применению Patriot подтверждает их участие в конфликте

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил решение США обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) применению ЗРК Patriot. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Антонова, такое решение американской стороны является «очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева». Он подчеркнул, что России удается доводить до американских экспертов информацию об опасности таких действий со стороны США.

Ранее The Washington Post сообщила, что Пентагон будет обучать специалистов ВСУ, которым предстоит работать на ЗРК Patriot, на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. До этого заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сказала, что обучение военных ВСУ работе на Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев.