. Повзрослевших сирот смогут прописать по адресу местной администрации
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Повзрослевших сирот смогут прописать по адресу местной администрации

Повзрослевших сирот смогут прописать по адресу местной администрации

Дети-сироты, достигшие совершеннолетия, до получения жилья от государства смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Такой закон вступил в силу 11 января.

Пока ребенок не получит квартиру, у него останется право на прописку в том муниципальном образовании, где была его основная регистрация до 18 лет. То есть, там, где находился его детский дом или интернат.

Не имея прописки, сироты, достигшие совершеннолетия, не могли получать социальные выплаты и официально трудоустроиться. За проживание в населенном пункте без регистрации им грозили штрафы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что предлагаемый закон коснется 219 тысяч детей-сирот, которые имеют право получить жилье после 18 лет. Благодаря принятию новых норм, сироты, достигшие совершеннолетия, получат социальную  поддержку от государства.


Регистрировать выпускника детского дома будут на основании его заявления по адресу администрации района, в котором он проживает. Орган регистрационного учета запросит информацию о включении указанного гражданина в список на получение жилья и зарегистрирует его по месту жительства не позднее восьми рабочих дней со дня подачи им заявления.

Причем, прописаться можно будет как по адресу местной администрации, так и ее территориального органа.

Одна из авторов инициативы, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее поясняла «Парламентской газете», что после выхода из детского учреждения сироты автоматически лишаются прописки. «Они могут зарегистрироваться, например, в общежитии при техникуме и встать в очередь на квартиру. А после окончания учебного учреждения должны зарегистрироваться в квартире, которую многим не могут предоставить вовремя», — отметила она.


Причем с момента выпуска до получения обещанного жилья проходят не месяцы, а годы.

Таким образом, пока ребята стоят в очереди на жилье, попадают в правовой вакуум: не имея регистрации, они не могут устроиться на работу, получить льготы и пособия, отмечала Лантратова.

В связи с этим, парламентариями и был предложен механизм регистрации на время, пока дети-сироты не получили положенное им жилье.


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По материалам: pnp.ru

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