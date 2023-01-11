. Продавец поддельной парфюмерии пытался дать взятку полицейскому в Иркутске

Следственный комитет в Иркутске возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины. Его подозревают в даче взятки должностному лицу, сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, мужчина в одном из павильонов торгового центра «Китай-город» на улице Челябинская, 25/3 продавал контрафактную парфюмерную продукцию с названиями брендов и без соответствующих документов. При виде сотрудников полиции мужчина, чтобы избежать административной ответственности, предложил 30 тысяч рублей должностному лицу, оперуполномоченному ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское». Полицейский от денег отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению.

Мужчину доставили в следственный отдел. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, за реализацию продукции с признаками подделки продавцу и предпринимателю грозит штраф с конфискацией контрафактного товара.