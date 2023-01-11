. Проверенные способы, которые помогут без труда достать выпечку из любой формы

Многие хозяйки частенько при запекании пирогов в цельных формах не могут после приготовления аккуратно достать выпечку, чтобы она не распалась. В результате начинается целый квест, чтобы достать ее. Однако не все знают, что есть несколько простых и проверенных способов, которые заметно облегчают данный процесс.

Как достать выпечку из любой формы: быстрые и проверенные способы

Данный способ будет актуален до того, как в форму залить тесто. Для этого понадобится фольга для запекания, но если ее нет, подойдет пергамент или же плотный картон. Из бумаги надо аккуратно вырезать фигуру, которая будет соответствовать форме дна. Затем оборачиваем ее пергаментом или фольгой.

На дно формы выкладываем крестом две полоски. Желательно, чтобы в ширину они были не менее 5 сантиметров, а в длину — больше диаметра самой емкости. В результате концы полос останутся свободными и в случае чего за них можно аккуратно ухватиться.





После этого на полоски смело кладем вырезанный из картона круг и только после этого заливаем в формочку тесто будущего пирога. После того, как угощение будет готово, надо взять нож и его тупой стороной провести между стенками емкости и самой выпечкой. И только после этого можно браться за полосы пергамента, и доставать приготовленный пирог. Как видите, способ достаточно простой, к тому же не требует особых усилий.

Как быть, если выпечка не вынимается из формочки

Часто хозяйки сталкиваются с проблемой, когда их пироги настолько плотно прилегают к форме, что их просто невозможно достать. Есть несколько хитростей, которые помогут справиться с данной проблемой:

надо подождать пока пирог остынет и только потом, при помощи ножа, провести по кругу, чтобы отделить выпечку от стенок, а под низ аккуратно поддеть его лопаткой;

можно несколько минут подержать готовый пирог над паром, и после этого его можно будет легко вынуть из формочки;





снизу и по бокам надо обернуть емкость влажным полотенцем, пусть она так простоит на протяжении 10 минут и затем можно пробовать доставать выпечку;

на несколько минут емкость с угощением можно поместить в холодную воду;

если дно пирога прилипло к формочке, то понадобится нить, при помощи которой можно аккуратно провести между пирогом и дном.

Можно также хорошенько смазать сливочным или растительным маслом дно емкости, а потом присыпать его манкой или мукой. И только после этого можно заливать тесто. В результате, когда выпечка будет готова, ее без труда можно будет достать из формы.