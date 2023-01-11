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Путин обеспокоился проблемами бюджета из-за скидок на российскую нефть

Путин обеспокоился проблемами бюджета из-за скидок на российскую нефтьПутин: дисконт на российскую нефть не должен создавать проблем для федерального бюджета

Скидки покупателям российской нефти не должны создавать проблем для федерального бюджета страны, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Его цитирует ТАСС.

Он также поручил вице-премьеру Александру Новаку разработать предложения об ограничении влияния дисконта на доходы бюджета. «Нужно посмотреть с этим дисконтом, с тем чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно», — заявил Путин после доклада вице-премьера.

Новак связал увеличение скидок на российскую нефть с удорожанием фрахта — Россия отказалась продавать нефть в соответствии с потолком цен, поэтому сотрудничающие с ней транспортные компании рискуют попасть под вторичные санкции Запада за несоблюдение предельной цены. Вице-премьер выразил мнение, что «эта ситуация будет носить временный характер и дисконт со временем уменьшится».

Ранее в Минэнерго сообщали, что могут принять меры по ограничению дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах. Ведомство сделало такое заявление, комментируя публикацию Bloomberg о том, что отечественный сорт Urals теперь продается в два раза дешевле эталонной марки Brent. В частности, 6 января в балтийском порту Приморск партии продавались по 37,8 доллара за баррель, в то время как стоимость Brent в этот день была равна 78,57 доллара за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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