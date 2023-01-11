. Регина Тодоренко в шоке от поведения мужа

Ведущая Регина Тодоренко рассказала, чем занимается вечерами с мужем. Артистка раскрыла секрет, чем занимается её муж Влад Топалов, сидя дома без работы. Оказалось, что певец сконцентрировался на теме собственного здоровья. Вместо ужина при свечах ведущую теперь дома ждут процедуры для очистки кишечника от шлаков. Телезвезда опубликовала кадры, снятые в процессе подготовки её супруга к «чистке Чингисхана». Она показала кастрюлю со странным содержимым, а также большую клизму. За кадром Тодоренко давала эмоциональные комментарии о решимости Топалова провести остаток вечера в туалете.«Даже не знаю, с чего начать... У нас с мужем большие проблемы! Поэтому мы решили устроить вечеринку. Как мне объяснить всё это? Скажи, пожалуйста», — обратилась Тодоренко к своему мужу. Между прочим, светская тусовка уже несколько месяцев обсуждает скорый развод Регины. По слухам, её брак давно дал трещину. Проблемы во взаимопонимании супругов начались еще во время пандемии, когда Топалов потерял основной заработок. Сейчас основным «добытчиком» в семье является Тодоренко, которой приходится работать до изнеможения ради благополучия семьи. Незадолго до Нового года Регина оказалась на грани нервного срыва из-за усталости. Сама Тодоренко уверяет, что не собирается уходить от мужа. Более того, она говорила о планах родить от экс-солиста группы Smash! третьего ребенка.