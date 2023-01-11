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Российская нефть продолжила дешеветь

Российская нефть продолжила дешеветьРоссийская нефть в ходе торгов на СПбМТСБ продолжила дешеветь

В ходе торгов на Санкт-Петербургской товарной-сырьевой бирже (СПбМТСБ) российская нефть продолжила дешеветь. Партия в 10 тысяч тонн была продана за 214 миллионов рублей, что на четыре миллиона меньше, чем в понедельник, 9 января, свидетельствуют данные площадки.

В соответствии с курсом доллара на середину дня такая стоимость эквивалентна цене в 42,39 доллара за баррель. В конце прошлого года нефть торговалась на уровне 47 долларов.

Стоимость эталонного сорта Brent в среду, 11 января, незначительно растет, до 80,5 доллара за баррель. Таким образом, дисконт составляет практически 50 процентов.

По данным Минфина России, в декабре, после вступления в силу потолка цен и эмбарго ЕС на морские поставки, средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals составила 50,5 доллара за баррель. «Коммерсантъ» подсчитал, что при сохранении такого уровня цен российский бюджет, принятый с дефицитом в три триллиона рублей, недосчитается еще 2,1-2,9 триллиона.

Ранее стало известно, что из-за предполагаемого падения доходов от экспорта газа в январе на 54,5 миллиарда рублей Минфин поручил Центробанку продавать китайские юани на сумму 3,2 миллиарда рублей ежедневно с 13 января по 6 февраля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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