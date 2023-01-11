. Российские хакеры атаковали сайт Минфина Дании

Российская хакерская группировка NoName057 обрушила сайт Минфина Дании

Российская хакерская группировка NoName057 обрушила сайт Минфина Дании. Об успешной кибератаке на ресурс датского министерства сообщается в Telegram-канале хакеров.

«Все, приехали. Министерство финансов Дании получило от нас порцию атаки — портал теперь не работает», — написали хакеры. В настоящее время сайт датского Минфина недоступен для пользователей, при попытке открыть ресурс появляется ошибка 503.

Накануне хакеры также провели кибератаки на ряд крупных датских банков. Как следует из публикаций в Telegram-канале NoName057, была нарушена работа интернет-ресурсов Bankinvest, Arbejdernes Landsban, Sydban, Sparekassen Sjælland и ряда других финансовых организаций королевства.

В декабре спецслужбы Польши обвинили NoName057 в атаке на сайт сейма. По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, таким образом хакеры ответили на принятие сеймом Польши резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

В августе сообщалось, что NoName057 обрушила сайт парламента Финляндии. При попытке перейти на сайт финского парламента появлялось уведомление о том, что IP-адрес сервиса не может быть найден.