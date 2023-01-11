Штраф прилетит за выброшенный водителем мусор
Сегодня, 01:28
Сбрасывать безнаказанно мусор из машин вне специально отведенных мест больше не получится — за этим будут строго следить, в том числе, при помощи камер наблюдения. Такой федеральный закон от 14.07.2022 N 287-ФЗ вступает в силу 11 января.
В случае выявления с помощью специальных техсредств такого рода правонарушений владельцев транспортных средств станут штрафовать. Ранее был установлен порядок привлечения их к административной ответственности.
По материалам: pnp.ru