. Штраф прилетит за выброшенный водителем мусор
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Штраф прилетит за выброшенный водителем мусор

Штраф прилетит за выброшенный водителем мусор

Сбрасывать безнаказанно мусор из машин вне специально отведенных мест больше не получится — за этим будут строго следить, в том числе, при помощи камер наблюдения. Такой федеральный закон от 14.07.2022 N 287-ФЗ вступает в силу 11 января.

В случае выявления с помощью специальных техсредств такого рода правонарушений владельцев транспортных средств станут штрафовать. Ранее был установлен порядок привлечения их к административной ответственности.


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По материалам: pnp.ru

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