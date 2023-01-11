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Швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за высказывания об украинцах

Швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за высказывания об украинцахLZ: швейцарского чиновника Графа обвинили в расизме после слов об украинских беженцах

Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме из-за заявления о требовательности беженцев с Украины. Об этом пишет издание Luzerner Zeitung.

Уточняется, что негодование вызвало высказывание чиновника, указавшего, что украинские беженцы «в некоторых случаях более требовательны», чем другие мигранты. Он добавил, что в каждой волне беженцев первыми в страну прибывают не самые нуждающиеся, что возмущает местных жителей. «Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь», — отметил Граф.

Из-за подобных высказываний чиновник подвергся критике со стороны депутата парламента кантона Урбана Фрая от партии «Зеленые», обвинившего его в распространении «заведомо негативных обобщений» в отношении украинцев. Депутат также призвал местное правительство предоставить сведения о положении украинских беженцев в Люцерне, указав, сколько из них имеют автомобили и получают социальные выплаты.

В июне швейцарские семьи пожаловались на «усталость» от совместного проживания с украинскими беженцами. Отмечалось, что одной из причин являются культурные различия между швейцарцами и украинцами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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