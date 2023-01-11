. СК проводит проверку авиаинцидента с самолетом Ан-24 в Иркутске

В Иркутске следователи СК России на транспорте устанавливают обстоятельства авиационного инцидента с самолетом Ан-24. Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», сообщает пресс-служба ведомства.

10 января Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» вылетел из Иркутска в Полярный Мурманской области. Во время полета возникли неполадки радиопереговорного оборудования, экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета. Самолет благополучно выполнил посадку в городе Иркутске.

Судно, на борту которого находилось 24 пассажира и пять членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.



