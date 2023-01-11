. Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова не улучшилось
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Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова не улучшилось

Состояние госпитализированного накануне олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается тяжелым. Об этом сообщил осведомленный источник.

Как писала «Парламентская газета», 10 января спортсмен был увезен в реанимацию. По словам известного в прошлом фигуриста, а ныне режиссера театрализованных шоу Ильи Авербуха, у него предварительно диагностировали пневмонию. 

Позднее во вторник стало известно, что Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Роман по-прежнему в тяжелом состоянии. Пока без изменений», — передает слова своего собеседника ТАСС.

Костомаров родился в 1977 году. В 2006 году на Олимпиаде в Турине в дуэте с Татьяной Навкой он завоевал золотую медаль.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 5 января стало известно о госпитализации режиссера Никиты Михалкова с симптомами гриппа. Позднее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков рассказал в беседе с журналистами, что Владимиру Путину регулярно докладывают о его состоянии.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер сопереживает Михалкову и желает ему скорейшего выздоровления.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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