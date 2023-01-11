. Точные нумерологические гадания, которые помогут вам узнать будущее

Человека всегда тянуло узнать будущее. Всем нам хочется знать верные ответы на вопросы и знать, к чему стоит стремиться в ближайшие дни, недели или месяцы. Нумерологи рассказали о нескольких простых гаданиях, которые помогут заглянуть в завтрашний день.

Есть много различных быстрых гаданий. Нумерологические способы предсказания будущего весьма точны, а также не заберут у вас много времени.

Гадание, чтобы получить ответ на вопрос

Есть простое нумерологическое гадание, которое поможет вам получить ответ на вопрос «да или нет?». Все, что вам необходимо сделать, это произнести утвердительную фразу, отражающую суть того, что вы ждете. Например, вы хотите узнать, нравитесь человеку или нет. В таком случае вы записываете на листке или в файл на компьютере такую фразу: «Я нравлюсь Андрею». Для точности можно указывать больше деталей — например, не только имя, но и фамилию. Другой пример: «Я устроюсь на новую работу в 2023 году».

Очень важно, чтобы фраза была максимально точной. Вместо сегодня используйте конкретную дату. Пишите вместе имени имя и фамилию и так далее. Теперь, когда вы придумали свою фразу, необходимо произвести нумерологические расчеты. В этом вам поможет специальная таблица для перевода букв в цифры:





Для примера возьмем фразу: «Я найду любовь в 2023 году». Переводим все буквы в цифры и складываем их вместе:

«Я» — 6, «Н» — 6, «А» — 1, «Й» — 2, «Д» — 5, «У» — 3, «Л» — 4, «Ю» — 5, «Б» — 2, «О» — 7, «В» — 3, «Ь» — 3, «В» — 3, «Г» — 4, «О» — 7, «Д» — 5, «У» — 3.

Цифры мы оставляем цифрами. Если они присутствуют в предложении, их нужно также складывать с буквами. Складываем всё вместе:

6+6+1+2+5+3+4+5+2+7+3+3+3+(2+0+2+3)+4+7+5+3=76. Складываем все цифры до тех пор, пока не получим число в диапазоне от 1 до 9. 7+6=13. 1+3=4.

Если итоговое число — 1, 3, 5, 7 или 9, то ответом на ваш вопрос будет «нет». Если итоговое число — 2, 4, 6, или 8, то ответ «да».

Общее нумерологическое гадание на будущее

Есть и второй вид гадания, который поможет вам понять, как стоит себя вести в будущем, чтобы привлечь удачу и стать успешнее во всех сферах жизни. Гадать на будущее стоит примерно раз в месяц. Именно на такой промежуток времени числа дают полезный совет.

Здесь для расчетов вам понадобится знать точное время и дату. Например, вы гадаете 5 апреля. Посмотрите на электронные часы и запишите текущее время. Для примера возьмем 20:41. Сложите вместе все цифры даты и текущего времени:

(5+0+4)+(2+0+4+1)=16. Складываем цифры полученного числа до тех пор, пока не получим число от 1 до 9. 1+6=7. Осталось лишь расшифровать полученное число:

Единица. Если у вас получилось число 1, то это значит, что в обозримом будущем вам стоит полагаться на советы окружающих. Также полезно будет обращаться за помощью к близким людям и в целом больше времени работать бок о бок с теми, кто вам дрог и кому вы доверяете;

Двойка. Если при расчетах у вас получилось число 2, значит в ближайшем будущем вам стоит полагаться лишь на самих себя. Будьте осторожнее и не торопитесь с решениями. Вы сможете найти ответы, если обратитесь за помощью к личному опыту и логике;

Тройка. Если в ходе гадания у вас получилось число 3, то в ближайший месяц вас ждут очень важные духовные прозрения. Скорее всего, Вселенная даст вам возможность осознать свои ошибки и стать мудрее, добиться хороших результатов в каком-то деле.

Четверка. Ваше обозримое будущее будет спокойным, размеренным и понятным. Скорее всего, вы сможете найти удачу там, где будете ожидать встретить ее больше всего. Следуйте за своими мыслями и не рискуйте зря, тогда ваши дела будут завершаться успехом значительно чаще.

Пятерка. Не фокусируйтесь на чем-то одном. Пятерка означает, что важно пытаться преуспеть сразу в нескольких жизненных направлениях. Удача на вашей стороне. Будущее по большей части будет зависеть от вас самих и от того, насколько сильно вы хотите добиться успеха в той или иной сфере.

Шестерка. Число 6, полученное при расчетах, означает, что в ближайшем будущем вашим лучшим помощником станет интуиция. Следуйте за внутренним голосом и не бойтесь искать ответы на вопросы при помощи самоанализа. Очень полезным станет творческий подход к решению проблем.

Семерка. Ближайшие четыре недели для вас будут очень удачными. Скорее всего, задуманное воплотится в жизнь, а настроение будет хорошим и располагающим к работе и делам. Будет много случайных, но крайне приятных событий. Вселенная на вашей стороне.

Восьмерка. Большие успехи вас могут ждать в работе, в бизнесе и в целом в материальной сфере. Это будет хорошее время для совершения покупок. Также В ближайший месяц вы можете заниматься ремонтом дома, отправляться в путешествия.

Девятка. Число 9, полученное в ходе расчетов, означает, что в ближайшие четыре недели вам придется больше времени уделять делам. Вероятно, появится много новых задач, но преодоление трудностей будет формировать новую мотивацию и поможет вам стать успешнее в целом.