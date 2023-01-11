. Турчак заявил, что в законопроекте о занятости уделили внимание «группам риска»
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Турчак заявил, что в законопроекте о занятости уделили внимание «группам риска»

Турчак заявил, что в законопроекте о занятости уделили внимание «группам риска»

В новом законопроекте о занятости его разработчики уделили особое внимание вопросу трудоустройства граждан, попадающих в группы риска, в частности, молодежи без опыта работы и инвалидам. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» («ЕР») Андрей Турчак.

Как писала «Парламентская газета», документ был внесен на рассмотрение в Госдуму 11 января. Его авторами стали в том числе спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

По словам политика, новация качественно изменит действующую систему, которая только поддерживает безработных на плаву. Он подчеркнул, что центры занятости должны перестать быть местом только оформления пособий по безработице, их цель, продолжил Турчак, помочь людям найти новую работу или приобрести новую специальность.

«Особое внимание в документе мы уделили профилактике безработицы, активному трудоустройству в группах риска — молодежи без опыта работы, инвалидам, людям под угрозой увольнения и так далее», — передает слова секретаря генсовета «ЕР» пресс-служба партии.

В свою очередь заместитель руководителя «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что в законопроекте отдельно прописано создание индивидуальных планов для лиц, потерявших работу, по поиску новой трудовой позиции, профилированию, психологической подготовке и адаптации.

«Если старый закон был в основном идеологически заточен исключительно на помощь безработным, хроническим безработным, то новый закон, не снимая этой задачи, ставит в качестве приоритета профилактику предотвращения безработицы. Поэтому появляются новые категории, с которыми будут работать службы занятости», — пояснил он.

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По материалам: pnp.ru

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