. Ubisoft+ на Xbox могут запустить уже в ближайшие дни, указания на это появились в Microsoft Store





Прошло около года с того момента, когда Ubisoft и Microsoft объявили о скором запуске сервиса подписки Ubisoft+ на приставках Xbox. В течение 2022 года практически никаких новостей об этом не было, теперь же появляются сигналы, что запуск может произойти уже в ближайшее время.

Что такое подписка Ubisoft+ для Xbox — ответы на основные вопросы

Игроки, которые отслеживают изменения в Microsoft Store, обратили внимание, что серверная часть магазина обновилась сегодня, и множество игр Ubisoft получили новый неизвестный тег «БЕСПЛАТНО». Предполагается, что 16-17 января уже может быть запущена подписка Ubisoft+ на Xbox.





Среди игр, которые отмечены этим тегом, есть Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Division 2 и многие другие.