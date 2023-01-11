. Ubisoft+ на Xbox могут запустить уже в ближайшие дни, указания на это появились в Microsoft Store
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Ubisoft+ на Xbox могут запустить уже в ближайшие дни, указания на это появились в Microsoft Store

Ubisoft+ на Xbox могут запустить уже в ближайшие дни, указания на это появились в Microsoft Store


Прошло около года с того момента, когда Ubisoft и Microsoft объявили о скором запуске сервиса подписки Ubisoft+ на приставках Xbox. В течение 2022 года практически никаких новостей об этом не было, теперь же появляются сигналы, что запуск может произойти уже в ближайшее время.

Что такое подписка Ubisoft+ для Xbox — ответы на основные вопросы

Игроки, которые отслеживают изменения в Microsoft Store, обратили внимание, что серверная часть магазина обновилась сегодня, и множество игр Ubisoft получили новый неизвестный тег «БЕСПЛАТНО». Предполагается, что 16-17 января уже может быть запущена подписка Ubisoft+ на Xbox.


Среди игр, которые отмечены этим тегом, есть Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Division 2 и многие другие.




# Технологии
По материалам: newxboxone

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