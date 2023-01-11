. Удачное завершение всех дел и реализация желаний: каким знакам зодиака ждать «белую полосу» после новолуния 21 января

Выделяют пять представителей зодиакального круга, которых ждут позитивные перемены после новолуния 21 января. Им следует готовиться к хорошим новостям и приятным событиям. Белая полоса в жизни знаков зодиака принесет много везения и успеха.

Каких знаков зодиака ждет белая полоса в жизни после новолуния 21 января

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Людей, рожденных под этим знаком зодиака, ждет успех в карьере, при оформлении документов, прошений или разрешений. Они смогут получить визу, оформить любую выплату, снять обвинения в судебном деле, а также заключить выгодную сделку. Им предоставится возможность учиться чему-то новому, двигаться к поставленным целям и достигать больших высот. Близнецы смогут воплотить в жизнь то, о чем они так давно мечтали, но не имели возможности это сделать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Финансовый успех ждет представителей знака Рак. Их доходы будут расти, благодаря чему они смогут позволить купить себе все, что пожелают, а также пополнить свои запасы и сбережения. Новолуние изменит жизнь Раков кардинальным образом. Перед ними откроются все двери, они будут много путешествовать, знакомиться с новыми людьми, а также учиться. Они поставят перед собой значимые цели и будут делать все от них зависящее, чтобы достичь их.

Лев (23 июля — 22 августа)

Новые знакомства, романтические встречи и приятные свидания принесет Львам 21 января. Но им следует быть внимательными и прислушиваться к своему партнеру, а не нырять в омут с головой. Появится тяга к самообразованию, при этом они захотят все время пребывать в центре внимания, а также двигаться к новой цели. Любые проекты, которые они захотят начать в данное время, окажутся прибыльными и принесут много успеха. Самое главное, не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться дальше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы смогут встретиться со своими близкими людьми, которых они давно не видели. Данная встреча будет очень эмоциональной. Близкие люди порадуют их приятными новостями. Они сами будут замечать, как их жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Хорошие новости будут «приходить» из разных мест. Их главная задача заключается в том, что пока не стоит разделять главное и второстепенное. Поскольку для Весов начнется счастливый период, им придется успевать везде.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы смогут отправиться в дальнее путешествие, которое окажется для них романтическим. Невзирая на то, что они будут мало знакомы со своим спутником, это не помешает им хорошо провести время. Новолуние вдохновит представителей знака на новые проекты, реализацию своих задумок и продуктивное времяпрепровождение. Главное, не упустить свой шанс и попробовать взять от этой жизни по максимуму.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцов в январе ждут приятные новости, которые будут касаться реализации их планов. Если они пожелают куда-то отправиться, то для этого им предложат все условия. Кроме того, могут произойти серьезные перемены в семье, им удастся решить все давние проблемы, которые не давали покоя. Большой успех ждет представителей знака в личной сфере. Они познакомятся с человеком, который внесет много ярких красок в их жизнь и поможет воплотить все их мечты.