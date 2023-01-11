. Умер актер из «Ликвидации»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер актер из «Ликвидации»

Умер актер из «Ликвидации»Умер актер из «Ликвидации» Михаил Дроботов

Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов. Об этом сообщает «Российская газета».

Артист скончался в Одессе на 65-м году жизни. Причина его смерти не называется.

Дроботов с конца 80-х годов играл в Одесском русском драматическом театре имени Иванова. Также от был режиссером одесского Театра на Чайной.

В кино актер отметился ролями в российских, украинских и совместных российско-украинских проектах. Помимо Ликвидации, это «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Маэстро» и другие.

В марте 2021 года в Одессе умер сыгравший в «Ликвидации» актер Александр Казимиров. Ему было 76 лет. В январе того же года в Москве скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, также отметившийся ролью в сериале

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Байден удивился найденным в его офисе секретным документам
Байден удивился найденным в его офисе секретным документам
Умер актер из «Ликвидации»
Умер актер из «Ликвидации»
Как настроиться на перемены: программируем себя на успех
Как настроиться на перемены: программируем себя на успех
Эксперт: Путин лично следит за обеспечением равными возможностями детей и молодежи в РФ
Эксперт: Путин лично следит за обеспечением равными возможностями
Кадыров назвал число принявших участие в СВО чеченских бойцов
Кадыров назвал число принявших участие в СВО чеченских бойцов
Колесо баланса: что это и как с его помощью изменить жизнь к лучшему
Колесо баланса: что это и как с его помощью изменить жизнь к лучшему
В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена
В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в бюджете
Дополнительный доход и запланированные траты: как избежать дыры в
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Пушилин рассказал об «упирающихся» в Соледаре украинских военных
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе — вышла на Xbox
Игра Atrio: The Dark Wild — выживач в киберпанке-постапокалипсисе —
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Никита Михалков находится на грани инфаркта в больнице
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз
Анастасия Мельникова заболела на Рождество и раскрыла свой диагноз

Топ на сегодня

Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
Гороскоп от Павла Глобы на 11 января 2023 года: проведите время с близкими людьми
Гороскоп от Павла Глобы на 11 января 2023 года: проведите время с
Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов
Эстония начала подготовку плана конфискации российских активов
Российские власти начали искать способы привлечь иностранные деньги
Российские власти начали искать способы привлечь иностранные деньги
Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии

Еще по теме

Умер актер Евгений Лазарев
Умер актёр Александр Шаврин
Умер российский актер Михаил Державин
Скончался народный артист России Михаил Державин