. В 2023 году в Маркова в Иркутском районе начнут строить сети водоснабжения
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В 2023 году в Маркова в Иркутском районе начнут строить сети водоснабжения

В 2023 году в Маркова в Иркутском районе начнут строить сети водоснабжения

В 2023 году в рабочем поселке Маркова Иркутского района стартует строительство сети водоснабжения. Питьевой водой планируют снабдить микрорайоны Николов Посад и Ново-Иркутский, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В настоящее время разрабатывается проектная документация.

На строительство сетей водоснабжения в Маркова из федерального бюджета выделили 479,3 миллиона рублей. Правительство региона направило заявку на включение объекта в федеральный проект «Чистая вода» на 2023—2024 годы.

10 января прошло заседание на тему реализации исполнительными органами государственной власти Иркутской области поручений президента России, данных по итогам обращений граждан. Один из жителей Маркова обратился с жалобой на бездействие органа местного самоуправления по вопросу некачественной питьевой воды в микрорайонах Николов Посад и Ново-Иркутский в Марковском МО.

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По материалам: irk

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