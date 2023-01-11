. В Иркутске более ста единиц техники убирают снег 11 января

11 января в Иркутске более ста единиц техники задействованы для уборки снега. Проезжую часть чистили ночью и утром до часа пик. Работу продолжат, когда количество автомобилей на дорогах уменьшится. Сейчас чистят тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, сообщает пресс-служба администрации города.

За сутки с улиц Иркутска вывезли 2160 тонн снега. Ночью для этих работ задействовали 10 машин. Около 120 сотрудников МКУ «Городская среда» и подрядных организаций убирают снег в парках, скверах и других общественных пространствах. Около тысячи дворников заняты уборкой внутриквартальных проездов и придомовых территорий.

Водителей призывают быть аккуратнее на дорогах: соблюдать скоростной режим и дистанцию, обращать повышенное внимание на работающую технику. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 56-34-20, 520-112.