. В Иркутске снимают телепрограмму о путешествиях «Неизвестные маршруты России»
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В Иркутске снимают телепрограмму о путешествиях «Неизвестные маршруты России»

В Иркутске снимают телепрограмму о путешествиях «Неизвестные маршруты России»

Администрация Иркутска оказывает помощь в организации съемок программы о путешествиях «Неизвестные маршруты России» телеканала «Россия – Культура». Очередная серия тревел-шоу с названием «Иркутск – ворота в заповедный Байкал» будет посвящена городу и туристическим маршрутам Иркутской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшие дни съемочная группа проекта посетит достопримечательности Иркутска, в том числе Московские ворота, ГЭС, алюминиевый завод, предприятие по обработке кварца и ледовый дворец «Байкал». Запланированы выезды в поселки Листвянка, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Баяндай, село Анга и другие населенные пункты. Съемки продлятся более 10 дней.

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По материалам: irk

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