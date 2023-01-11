. В Иркутске снимают телепрограмму о путешествиях «Неизвестные маршруты России»

Администрация Иркутска оказывает помощь в организации съемок программы о путешествиях «Неизвестные маршруты России» телеканала «Россия – Культура». Очередная серия тревел-шоу с названием «Иркутск – ворота в заповедный Байкал» будет посвящена городу и туристическим маршрутам Иркутской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшие дни съемочная группа проекта посетит достопримечательности Иркутска, в том числе Московские ворота, ГЭС, алюминиевый завод, предприятие по обработке кварца и ледовый дворец «Байкал». Запланированы выезды в поселки Листвянка, Большое Голоустное, Усть-Ордынский, Баяндай, село Анга и другие населенные пункты. Съемки продлятся более 10 дней.